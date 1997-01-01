ترامب يتهم الصين والاتحاد الأوروبي بالتلاعب في العملات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وأوروبا بممارسة تلاعب مالي كبير من خلال ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في اقتصاداتها، في أحدث تصريحاته ضد كل من الين الصيني والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وكتب "ترامب" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "الصين وأوروبا تمارسان لعبة تلاعب كبيرة بالعملة وتضخان الأموال في نظاميهما لمنافسة أمريكا.. وعلينا مسايرة (هذه التحركات) أو أن نظل الحمقى الذين يجلسون بأدب ويتابعون الدول الأخرى وهي تمارس ألعابها.. كما اعتادوا منذ سنوات عديدة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي يشكو منذ فترة طويلة من زيادة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لأسعار الفائدة، واتجاهه إلى تشديد السياسة النقدية وتقليص حجم ميزانيته التي كانت قد تضخمت بشدة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل ضمان توافر السيولة النقدية في الأسواق".

ويحمل الرئيس الأمريكي مجلس الاحتياط الاتحادي، وتلاعب الصين المزعوم بالعملة، مسؤولية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، حتى مع استمرار نمو هذا الاقتصاد.