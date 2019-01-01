بن صالح: الانتخابات الرئاسية السبيل الوحيد لتجنب إدخال الجزائر في الفراغ

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن الشعب أظهر وعيًا ونضجًا عبر التظاهرات الحضارية، متابعًا أن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات.

وأضاف في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، أن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد، مؤكدًا بذل الجهود اللازمة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر، موضحًا أنها تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال البلاد في الفراغ.

وواصل أن إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية مطالب الشعب بالتغيير، مستطردًا أن الرئيس المنتخب وحده من سيتمتع بالصلاحيات الكاملة لإحداث التغيير في الجزائر.

وأشار إلى حرص الدولة على توفير كافة الشروط المطلوبة لانتخابات الرئاسية الجزائرية، ومراقبة جميع مراحل إجرائها، مجددًا دعوته لجميع الفاعلين السياسيين للانخراط في مسار حوار وطني شامل لمناقشة القضايا المتعلقة بهذا الاستحقاق الدستوري.