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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 12:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 12:59 ص
دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إيران إلى التخلي عن قرارها بتجاوز المستوى المسموح به لاحتياطيات اليورانيوم المخصب.

وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء،: "ندعو إيران إلى التراجع بقوة عن خطوتها والامتناع عن اتخاذ مزيد من الاجراءات التي تضعف الاتفاق النووي".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين، إن إيران تجاوزت الحد الأعلى لاحتياطياتها من اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به بموجب الاتفاق، وهو تطور أثار "قلق" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

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