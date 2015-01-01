الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي جنوب غربي السعودية

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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في جيزان، جنوب غربي السعودية، حسبما أفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

وذكرت قناة المسيرة أن الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف أثناء تحليقها شرق جبل الدود في جيزان.

وكان الحوثيون قدأعلنوا في 26 مايو الماضي، إسقاط طائرة مماثلة للتحالف في ذات المنطقة.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا ضد الحوثيين منذ مارس 2015 لدعم القوات الحكومية التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ضمن حرب بين الطرفين خلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.