انتهت مساء أمس الثلاثاء، بجامعة سوهاج، الندوة التعريفية عن المشاريع والأبحاث العلمية التي يمولها صندوق "نيوتن مشرفة" في مجال البحث العلمي والابتكارات بين مصر والمملكة المتحدة، بالقاعة الزجاجية بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشهيرة عمارة بالسفارة البريطانية ممثلة عن الصندوق، والدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



وقال سليمان يجب تشخيص المشكلات التي يعاني منها المجتمع والعمل على حلها من خلال الأبحاث العلمية متمنيا اكتمال حلقة البحث العلمي بالجامعة وتوجيهها إلى خدمة المجتمع بشكل تطبيقي.



وذكر أن إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة لن تبخل بشيء يخص البحث العلمي أو الأنشطة البحثية بوجه عام.



ومن جانبها أوضحت شهيرة عمار أن صندوق "نيوتن مشرفة" هو شراكة في مجال العلوم والابتكار والبحث العلمي بين مصر والمملكة المتحدة لمدة تسع سنوات تنتهي في عام ٢٠٢١ بقيمة ٥٠ مليون جنيه استرليني بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجالي التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.



وقال الدكتور إسلام الشيخ أن صندوق "نيوتن مشرفة" يقدم تمويل لمشاريع بحثية ومنح لطلاب الدكتوراة والماجستير موضحا أن التمويل مقتصر على أنواع محددة من الموضوعات منها إدارة المياه، إنتاج الغذاء، الصحة، الطاقة المتجددة.



وأضاف أن الندوة تهدف الى النهوض بالبحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية ورفع مهارات شباب الباحثين بالإضافة الى تزويد المعامل البحثية بالأجهزة العلمية المتطورة.



جدير بالذكر أن المنح التي يقدمها البرنامج تشمل منح لطلاب الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات، وذلك للمصريين الذين يقومون حالياً بإعداد الدكتوراة فى جامعة حكومية مصرية وباب التقدم لتلك المنح حتى 8 أغسطس 2019، اما منح الروابط المؤسسية لإنتاج البحوث المشتركة للمؤسسات البريطانية والمصرية فباب التقدم ممتد حتى 9 أغسطس 2019، على أن يكون التقديم فى تلك المنح من خلال الموقع الإلكتروني والذي يتضمن شروط القبول فى كل منحة ومعايير التقييم الخاصة بالمشروعات.