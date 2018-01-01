الطيران المدني الكويتي: حل أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتي بلغت 3 آلاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصري في هذا الشأن.

وقال مصدر مسؤول في الإدارة العامة الطيران المدني الكويتي – في تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية – إن الإدارة نجحت وحدها في حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفي الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصري، الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة؛ حيث تم استرجاع قيمة حجوزات بعضهم، ومنهم من تلقى تذاكر جديدة، في حين قام موقع الحجوزات (دبكي) بحل 400 شكوى أخرى حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تلقت ما يقرب من 900 شكوى من المتضررين من إلغاء الحجوزات؛ حيث تم حل غالبيتها، بينما الباقي في طريق التسوية، لاسيما أن الحلول المتوافرة، والتي تم الاتفاق عليها مع (دبكي) لتقديمها للعملاء، تتمثل في استرجاع قيمة حجوزاتهم أو تعويضهم بحجوزات جديدة.

وأوضح أن موقع (دبكي) الذي تم من خلاله عمليات الحجز الملغاة، خالف تعليمات الطيران المدني الكويتي، الخاصة بعدم تحويل الحجوزات من مكتب إلى آخر، إضافة إلى عدم جواز خصم سعر التذكرة، بأقل من السعر المعلن على موقع شركات الطيران، وهو ما أدى الى توقيع عقوبة مالية على الموقع.

وحذرالمصدر من التعامل مع المواقع غير المعتمدة من الطيران المدني الكويتي، مجددا تحذيره لوكلاء السفر، ومواقع الحجوزات الإلكترونية، خاصة المعتمدة، والتي يبلغ عددها 510 مكاتب، بينها ما يقارب 200 موقع "أونلاين"، من التلاعب في أسعار بطاقات السفر بأقل من سعرها في شركات الطيران لإغراء المسافرين، وأنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على المكاتب والمواقع التي تكرر نفس الأخطاء.

وأشاد مسؤول الطيران المدني الكويتي، بتفاعل الجهات الرقابية المصرية مع الأزمة، لاسيما جهاز حماية المستهلك، والتي ساهمت بقدر كبير في العمل على تسوية الأزمة.