هنأ الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية أوائل طلاب وطالبات المحافظة في الشهادات الفنية الحاصلين على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، وهنأ أسرهم متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح .



وتواصل محافظ الدقهلية مع كل من يوسف السيد عبادة، الحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في التعليم الفني بإدارة غرب المنصورة، نظام الخمس سنوات، وفاطمة محمد الشحات، الحاصلة على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات ببني عبيد، وفاطمة فتحى عبد المقصود الحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الدبلومات الفنية التجارية نظام ثلاث سنوات من عزبة النمر بني عبيد.



وأكد المحافظ، دعمه الكامل لكل المتميزين والمتفوقين من أبناء الدقهلية في مختلف المجالات وحثهم على مواصلة النجاح في حياتهم العملية، مضيفًا أن الدولة لا تبخل بجهد لدعم جميع المتميزين في كافة القطاعات، وقال نفخر بكل المتفوقين على أرض المحافظة.