كشف محمود الخطيب، أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، ورئيس القلعة الحمراء الحالي، عن العديد من اللحظات التي لا ينساها في بطولة أمم إفريقيا حينما كان لاعبا.

وأجرى "بيبو" حوارًا مصورًا مع موقع الاتحاد الإفريقي "الكاف"، تحدث فيه عن أفضل وأسوأ اللحظات بالنسبة له في البطولة، وملعب لا ينساه على الإطلاق.

وقال الخطيب "هناك العديد من البطولات التي مرت علينا ولا يمكن أن تُنسى سواء كانت جميلة أو حزينة. أعتقد أنها بطولة 74 في مصر، كانت بطولة هامة للغاية بالنسبة لنا والفريق المصري كان على مستوى عال جدا لكن الظروف لم تخدمنا".

وتابع "كنا متقدمين على زائير في نصف النهائي بهدفين نظيفين لكن خلال 10 دقائق تغيرت النتيجة وأصبحت 3-2 لهم. في نسخة 76 بإثيوبيا أيضا كنا نواجه نيجيريا في نصف النهائي وأحرز هدفا جميلا من الأهداف المحببة بالنسبة لي".

واستكمل "وهناك بطولة 86 التي كانت مليئة بالعديد من الذكريات الرائعة. في مباراة النهائي أمام الكاميرون تعرضت لإصابة في الخلفية خلال آخر 15 دقيقة ورغم ذلك أكملت اللقاء، لم استطع أن ألعب ركلات الترجيح ولكن فرحة وسعادة الشعب المصري بالبطولة جعلت الجميع ينسى الآلام والإصابات".