نعى الإعلامي طارق علام، الفنان الكبير عزت أبو عوف الذي غيبه الموت أول أمس الاثنين، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض دام لشهر ونصف.



وقال خلال تقديمه برنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الثلاثاء، إنه تشرف بمشاركته في ثاني أعماله السينمائية «الأجندة الحمراء» الذي عُرض عام 2000، واصفًا الراحل بأنه كان أخًا كريمًا.



وأضاف أنه خلال تقديمه واجب العزاء أمس لاحظ تواجد مختلف أطياف المجتمع الذين حضروا خصيصًا لمواساة لأسرة الفقيد الذي اكتشف المطرب الكبير محمد فؤاد والعشرات من النجوم، متابعًا أن أبو عوف كان لديه قدرة هائلة على النجاح في مجال الفن بكل أنواعه.



وتوفي الفنان الكبير عزت أبو عوف، أول يوليو الجاري، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.