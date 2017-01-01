بدأت شركة صينية لصناعة الطائرات بدون طيار، عمليات تجريبية لتوصيل البريد ونقل البضائع في الصين، عبر الطائرات، وذلك بالتعاون مع البريد الصيني.

ونقلت صحيفة "الشعب اليومية" الصينية اليوم الأربعاء، عن شركة "يو في إس" للأنظمة الذكية -وهي شركة خاصة لصناعة الطائرات بدون طيار في شنجهاي-، قولها إن طائرة الشحن بدون طيار من طراز "يو 650" نفذت بنجاح أول توصيل بريدي.

وأضافت الشركة أن الطائرة نقلت حوالي 200 كيلوجرام من البضائع من حي جينشان في شنجهاي إلى جزيرة شنغسي الواقعة ضمن أرخبيل تشوهشان في مقاطعة تشجيانغ الصينية في رحلة مدتها 52 دقيقة .. موضحة أن المسافة التي قطعتها الطائرة بلغت 110 كيلومترات بمتوسط سرعة 135 كيلومترا في الساعة خلال العملية.

وأكد البريد الصيني أن تلك العملية هي الأولى لتوصيل بريدي بطائرة دون طيار عبر البحر في الصين.

يذكر أن الطائرة البحرية دون طيار، التي يبلغ طولها 85ر5 متر، وتم تصنيعها من ألياف كربونية، يمكنها التحليق لـ15 ساعة بسرعة انطلاق 180 كيلومترا في الساعة ومدى طيران 2000 كيلومتر، ويمكنها الإقلاع والهبوط من مهابط الطائرات القصيرة غير المعبدة والأراضي العشبية والمياه.