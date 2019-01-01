مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة لوزير المالية بأغلبية 32 صوتا

جدد مجلس الأمة الكويتي ثقته بوزير المالية نايف الحجرف بأغلبية 32 صوتا من أصل 48، فيما أيد 16 طرح الثقة بالوزير.

وقال الوزير الحجرف، عقب التصويت في المجلس، اليوم الأربعاء: "أقف أمام الشعب الكويتي لأقسم قسما عظيما، نعم الأمانة والصدق في كل أعمالنا وفي سرنا وعلننا، نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق والأمانة عقيدة ومبدأ ونبراس لا نحيد عنه، حملت مسؤولية كنايف المواطن وأعاهدكم أن لا أخذلكم".

وأضاف: "حملتموني أمانة الثقة مرتين خلال أقل من شهر، اخترتم تجديد الثقة ليس في نايف الحجرف وإنما بالممارسة الديمقراطية، وفي العمل الديمقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر".

وأكد أن "تجربة الاستجواب عكست مظاهر عدة، وأشير الى الانحراف في النقاش الذي قد يهدد استقرار المؤسسات، واستوقفنا حجم الحملات المضللة ضد تشريعات وقوانين والتي أثارت مفاهيم مغلوطة.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم وعلى جدول أعمالها أربعة بنود من بينها التصويت على طرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، إضافة الى عرض الحالة المالية للدولة و7 تقارير للجان عن طلبات التحقيق في عدد من القضايا.