فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر الفضائيات المصرية، الثلاثاء.



وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات والأحداث، والتي كان أبرزها، الهجوم على محمد صلاح، متابعة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، احتفالات ثورة 30 يونيو.



•منظومة التأمين الصحي الشامل



قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن وزارة الصحة أطلقت أمس التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد انطلاقًا من القانون رقم 2 لسنة 2018.



من هنا وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات والأحداث، والتي كان أبرزها، الهجوم على محمد صلاح، متابعة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، احتفالات ثورة 30 يونيو.•منظومة التأمين الصحي الشاملقال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن وزارة الصحة أطلقت أمس التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد انطلاقًا من القانون رقم 2 لسنة 2018.



قال السادات إبراهيم، والد أول مولودة في نظام التأمين الصحي الشامل، إنه استفاد من الاشتراك في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي بشكل كبير.



من هنا قال السادات إبراهيم، والد أول مولودة في نظام التأمين الصحي الشامل، إنه استفاد من الاشتراك في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي بشكل كبير.



قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاجتماعية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ إطلاقها التجريبي أمس في بورسعيد، قائمة على هيكل مالي يعتمد على الاستقلالية والاستدامة.



من هنا قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاجتماعية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ إطلاقها التجريبي أمس في بورسعيد، قائمة على هيكل مالي يعتمد على الاستقلالية والاستدامة.



•احتفالات ثورة 30 يونيو



قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان المسلمين سعت للوصول إلى حكم مصر منذ تأسيسها قبل 80 عامًا.



من هنا •احتفالات ثورة 30 يونيوقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان المسلمين سعت للوصول إلى حكم مصر منذ تأسيسها قبل 80 عامًا.



•الهجوم على محمد صلاح



قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، يعتبر نموذجًا رائعًا يمكن تعلم منه الإخلاص في العمل والكفاءة والالتزام وتطوير القدرات.







قال الكاتب والمؤلف مدحت العدل، إن «هذا الهجوم الهمجي والجاهل علي محمد صلاح لمجرد نطقه كلمتين بالإنجليزية، التي يتعامل بها يومياً في إنجلترا، ليس بريئًا تماما».







قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك حالة من الترصد لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





