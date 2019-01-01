مصنعو السيارات في تركيا يطالبون الحكومة بتمديد التخفيضات الضريبية لتراجع المبيعات

طالبت رابطة مصنعي السيارات في تركيا الحكومة بتمديد التخفيضات الضريبية على الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة، وذلك بعد انتهاء العمل بها في 30 يونيو الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن حيدر ينيجون رئيس الرابطة القول في بيان: "السوق المحلية مهمة جدا للحفاظ على الاستثمارات القائمة في صناعة السيارات، المحرك الرئيس للاقتصاد التركي، وكذلك من أجل اجتذاب استثمارات جديدة".

وأضاف ينيجون أنه رغم الحوافز، فإن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 45% إلى 195144 وحدة في النصف الأول من العام، كما توقفت المبيعات منذ 30 يونيو بالتزامن مع انتهاء برنامج الدعم.

وكانت الحكومة التركية بدأت العام الماضي خفض الضرائب على مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية، إلا أن الكثير من هذه الحوافز انتهت الشهر الماضي.