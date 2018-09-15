الخطيب: العالم يتابع صلاح وماني في كأس الأمم

أكد محمود الخطيب، سفير بطولة كأس الأمم الإفريقية ورئيس النادي الأهلي أن المونديال الإفريقي الجاري حاليًا في مصر يتواجد به العديد من النجوم، قبل أن يختص بالذكر محمد صلاح وساديو ماني، لاعب المنتخب السنغالي.

وقال الخطيب في تصريحاته لموقع الكاف :"هناك أكثر من لاعب في البطولة، هناك لاعبين على مستوى عالي للغاية، وهناك إثنان يشاهدهم العالم أجمع، هما صلاح وماني".

وأضاف :"الثنائي حصلوا على بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، وأعتقد أن يكون لهما دورًا كبيرًا مع منتخبيهما، وبكل تأكيد الجماهير تحرص على متابعتهم".

يُذكر أن محمد صلاح وساديو ماني تمكنا من إحراز هدفين في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، المُقامة في مصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو.