مثل مواطن ألماني أمام المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على خمسة أطفال أفارقة بدار أيتام في قضية أخلاقية ذات تفاصيل صادمة وقعت أحداثها ما بين عامي 2016 و 2018.



ويواجه رجل أعمال ألماني سابق اتهام بارتكاب اعتداء جنسي على أطفال أفارقة بدار أيتام في دولة توجو غربي أفريقيا.



ومع بدء أولى جلسات القضية اليوم أمام المحكمة الإقليمية بمدينة أوسنابروك الألمانية، تمت قراءة لائحة الاتهام بحق الرجل، والتي تحمل تفاصيل صادمة.



وفقا للائحة الاتهام، يُشتبه أن الرجل، البالغ من العمر 66 عاما ويعيش حاليا بالقرب من مدينة أوسنابروك، اغتصب جزئيا خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين و12 عاما أثناء زيارات متعددة لدار الأيتام في الفترة ما بين عامي 2016 و2018.



ووصفت لائحة الاتهام 41 حالة بالتفصيل بأنها "اعتداء جنسي خطير"، ويستند الادعاء العام إلى صور ومقاطع فيديو يشتبه أن المتهم هو الذي قام بتصويرها بنفسه خلال ارتكابه هذه الاعتداءات.



وبحسب الادعاء العام، يظهر في مقاطع الفيديو كيف أن دفاع فتيات عن أنفسهن وبكائهن لم يمنع المدعى عليه من التراجع عن فعلته، كما أضاف المدعي العام أن الأطفال كانوا يحصلون على مال وحلويات كـ "مكافأة".



وكان الادعاء العام قد أوضح قبل بدء المحاكمة أن المدعى عليه استطاع الوصول إلى دار الأيتام عبر اتصالات خاصة، لافتا إلى أنه يُفترض أنه حصل على إمكانية الوصول للأطفال على ذلك النحو لأن السلطات سمحت له بالقيام برحلة معهم.