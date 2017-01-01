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اليابان تجلى 800 ألف شخص بسبب خطر الفيضانات


نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 10:44 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 10:44 ص

أمرت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، بإجلاء عاجل لنحو 800 ألف شخص من جزيرة كيوشو بجنوب غربي البلاد، وذلك بسبب خطر الفيضانات والانهيارات الطينية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن الأمر يشمل كل سكان المدن الموجودة في هذه المنطقة، وهي مدن كاغوشيما وأماكوسا وكيريشيما وأيرا.

وأعلنت إدارة هذه المدن أنه ظهر هناك خطر حقيقي بالنسبة لحياة وأمن المواطنين، وأوصت السكان المحليين بالاختباء بصورة عاجلة في مباني المدارس والمؤسسات الحكومية الواقعة على المرتفعات.

وقد لقيت امرأة مسنة واحدة مصرعها، اليوم الأربعاء، في مدينة كاجوشيما.

وقالت قناة "NHK" اليابانية إنه لم يكن لدى هذه المرأة الوقت الكافي لمغادرة منزلها الذي دمره الانهيار الطيني.

كما طلبت السلطات اليابانية من نحو 310 آلاف شخص في ولايتي كاجوشيما وميادزاكي بجزيرة كيوشو مغادرة منازلهم بسبب الأحوال الجوية السيئة التي قد تهدد حياتهم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من أن 900 مللم من الأمطار قد تهطل على الجزيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقامت الحكومة اليابانية بإنشاء غرفة طوارئ خاصة يشارك في أعمالها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لمتابعة الوضع الصعب في جزيرة كيوشو.

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