أرسلت شركة جوجل الأمريكية العملاقة هدايا إلى مولود إندونيسي أطلق عليه والداه اسم الشركة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.



وُلد الطفل "جوجل" في تشرين ثان/نوفمبر، لكن شهادة ميلاده انتشرت بشكل واسع النطاق بعد أن نشرتها والدته على وسائل التواصل الاجتماعي.



وسخر بعض المعلقين عبر الإنترنت من أن المولود سيجد صعوبة في البحث على اسمه على جوجل.



وقالت الأم، إيلا كارينا: "لقد أرسلت (شركة جوجل) عدة أشياء على سبيل التقدير".



وأضافت: "هنأتنا جوجل وعبرت عن أملها في أن يساعد الطفل جوجل الكثير من الأشخاص".



وتابعت: "نشكر جوجل على اهتمامها. نحن أكثر ثقة الآن".