دوائر كرة القدم العالمية تنعي وفاة لاعبة المنتخب السويسري

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نعى مجتمع كرة القدم اليوم الأربعاء وفاة لاعبة المنتخب السويسري فلوريانا إسماعيلي، التي فارقت الحياة غرقا في بحيرة كومو بإيطاليا.

وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء انتشال جثة إسماعيلي من البحيرة، حيث كانت اللاعبة قد اختفت يوم السبت الماضي ولم تظهر على السطح بعد أن قفزت في المياه من قارب مؤجر.

وكانت لاعبة خط الوسط إسماعيلي قائدة فريق يانج بويز بيرن السويسري، وقد شاركت في 33 مباراة ضمن صفوف منتخب بلادها.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "اليويفا ومجتمع كرة القدم الأوروبية يشعر بصدمة شديدة وحزن عميق إزاء وفاة فلوريانا إسماعيلي، ونتقدم بخالص المواساة لعائلتها وأصدقائها في هذه اللحظة الحزينة."

وذكر نادي يانج بويز في بيان أصدره أمس الثلاثاء إن ذكرى فلوريانا إسماعيلي ستظل دائما، كما ذكر الاتحاد السويسري "شعرنا جميعا بالفزع وصدمة وحزن عميقين."

كذلك تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بالعزاء، قائلا "إنها لحظة حزينة للغاية لكل مجتمع كرة القدم، خاصة في وقت نجتمع فيه في كأس العالم للسيدات".

وأضاف " بالأصالة عن نفسي وعن الفيفا، أود التقدم بخالص التعازي لعائلة فلوريانا وأصدقائها وللاتحاد السويسري ونادي يانج بويز".