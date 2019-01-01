اجتمعت مجموعة من السحرة لاستخدام التعويذات والثعابين وحسناوات أمريكا اللاتينية، لتشجيع بيرو ومساعدتها في الفوز على غريمتها تشيلي.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح قيام مجموعة خارج ملعب ناسيونال، أمس الثلاثاء، بالرقص مع الزواحف وتقديم القرابين في محاولة لإثبات أن السحر قادر على التأثير على نتائج كرة القدم.

والجدير بالذكر أن المشجعون في بيرو يؤمنون بأن مزيجا من الزواحف وقرابين الآلهة، وفتيات يرقصن بالثعابين، قد يتمكن من تحويل البطولة لصالحهم.

وتواجه تشيلي حاملة اللقب بيرو، اليوم الأربعاء في بورتو ألجري، على أن يواجه الفائز في هذه المباراة مضيفة البرازيل في المباراة النهائية على استاد ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.