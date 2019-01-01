هنأ الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الشعب المصري بمناسبة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «مبروك لينا ولكل الشعب».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر 2»، صباح الأربعاء، أن «منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتبر بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، بعد انتظاره لمدة أعوام طويلة».

وأوضح أن «هذا الحلم تحقق بفضل الدعم والإرادة السياسية»، مشيرًا إلى قيام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بجولة تفقدية في عدد من الوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة عمل المنظومة.

وأشار إلى وجود ما وصفه بإقبال كبير جدًا من قبل المواطنين للاستفادة من منظومة التأمين الصحي، معربًا عن أمله في نجاحها بكافة المحافظات.

وبدأ صباح أمس الأول الاثنين، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وهي المحافظة الأولى التي تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير الصحية.



