دخل وزير ياباني في خط الجدل المثار بشأن مجموعة أزياء لملابس داخلية قدمتها نجمة تليفزيون الواقع وعارضة الأزياء كيم كارداشيان تحت مسمى "كيمونو".



وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو للصحفيين "الكيمونو هو شيء ياباني" والبلاد تفخر به، وأضاف لقد أصبح قضية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكيمونو هو ثقافة يابانية يمكن أن نباهي بها أمام العالم.



وتابع الوزير الياباني أن الكيمونو معروف جيدا بانه شيء ياباني، حتى في الولايات المتحدة.



وقال سيكو إن اليابان سترسل وفدا من المسؤولين عن حماية الملكية الفكرية إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لتبادل وجهات النظر مع الجانب الأمريكي بشأن هذه القضية، حتى بعد أن أسقطت كارداشيان خططها لاطلاق الاسم المسيء لليابان، على خط الموضة المقبل الخاص بها ردا على الغضب الذي تسبب به.



وتسببت مجموعة الأزياء التي اطلقتها كيم كارداشيان في غضب شديد في اليابان وتحديدا في مدينة كيوتو التاريخية.