تجدد الجدل بين باريس وأنقرة على خلفية تعرض فرقاطة فرنسية، إلى عمل عدائي من قبل رادار تركي في مياه البحر المتوسط، أدى إلى تعليق فرنسا مشاركتها في عملية حلف الناتو قبالة السواحل الليبية المعروفة باسم عملية الحارس.

فماذا حدث؟

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التصرف التركي أغضب فرنسا الحليف في حلف الناتو، واعتبر وزارة الدفاع الفرنسية في بيان صحفي أن السلوك التركي يُعد "عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي"، وفقاً للبيان.

وعلقت فرنسا مهامها في البحر المتوسط ضمن ما تُعرف باسم " عملية حارس البحر" لحين التحقيق في ما حدث، وحددت فرنسا شروطاً للعودة إلى الانخراط في مهام الحلف وهو منع تهريب السلاح التركي إلى ليبيا.

ودائما ما تتعرض تركيا لانتقادات فرنسية ودولية بسبب واردات السلاح إلى الميليشيات الليبية، خلافا لقرار الأمم المتحدة بحظر تهريب السلاح إلى ليبيا، وهو ما يقوض فرص السلام في المنطقة.

ما هي عملية حارس البحر؟



خلافات تركية فرنسية

الخلافات بين تركيا وفرنسا كثيرة ومتشابكة، ولكنها برزت في قضية التدخل التركي في سوريا ضد الأكراد، وكذلك التدخل التركي في ليبيا، وحول التنقيب على الغاز في البحر المتوسط، بالإضافة إلى صعوبة التنسيق بين تركيا وفرنسا في مهام حلف الناتو.

وكان من أبرز التصريحات بين الرؤساء حين انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف حلف الناتو من مساعي الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان في سوريا العام الماضي.

ووصف ماكرون الحلف بأنه "في حالة موت دماغي"، ليرد عليه رجب طيب أردوغان مقتبسا نفس التصريح قائلا: "ماكرون، أنت حين يتعلق الأمر بالتباهي، تتقن ذلك. لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف الأطلسي، يختلف الأمر. إنك مجرّد مبتدئ".