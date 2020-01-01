بوتين يقول الروس صوتوا بقلوبهم لتمديد حكمه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن المجتمع الروسي أظهر وحدته من خلال التصويت بتأييد إصلاحات تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وإن الروس كانوا يشعرون بقلوبهم بالحاجة إلى هذا التغيير.

وأصدر بوتين (67 سنة) مرسوما يقضي بدخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من يوليو تموز بعد أن أيدها 78 في المئة تقريبا من الروس، بحسب النتائج الرسمية لتصويت استمر أسبوعا وانتهى يوم الأربعاء.

وأشاد الكرملين بالنتيجة واصفا إياها بأنها انتصار لكن منتقدين قالوا إن التصويت غير قانوني وغير شرعي، وقالت مجموعة مراقبة مستقلة إنه شابته مخالفات خطيرة.

وقال بوتين في أول تعليق علني على التصويت ”كان الناس يشعرون من قلوبهم بأن ما هو معروض عليهم (التعديلات)... هو المطلوب وهو ما تحتاجه البلاد“.

وأضاف ”بصورة عامة، أظهرت نتائج التصويت درجة عالية من الوحدة في المجتمع بشأن القضايا الرئيسية الهامة للوطن“.

وتمنح التغييرات الأخرى في الحزمة الإصلاحية الرؤساء السابقين الحصانة من الملاحقة القضائية، وإشارة في الدستور إلى الرب وتعريف للزواج بأنه وحدة بين رجل وامرأة.