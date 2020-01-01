أفغانستان تسجل 302 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أفغانستان أكثر من 300 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 ألفا و324 في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب البيان الصادر عن وزراة الصحة العامة- أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الجمعة- فقد تم فحص 772 حالة المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وثبتت إصابة 302 منهم.
ووفقًا لوزارة الصحة العامة الأفغانية، تماثل 1290 شخصًا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 17 ألفا و331 شخصا.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 12 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 819.