دراسة بريطانية: سلالة كورونا في إيطاليا السائدة حاليا حول العالم

قال مجموعة من العلماء في جامعة شيفيلد البريطانية، أمس الخميس، أن سلالة فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في إيطاليا هي السلالة السائدة الآن في معظم انحاء العالم، وهي تختلف عن تلك التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية لأول مرة أواخر العام الماضي.

وأوضح العلماء في دراسة نشرتها مجلة "سيل" العلمية، أن تعقب وتيرة تفشي كوفيد-19 كشف أن السلالة المهيمنة على معظم دول العالم تسمى G614 التى رصدت لأول مرة في إيطاليا وهي تختلف عن السلالة الأصلية D614 التي انتشرت في ووهان الصينية.

وأضافوا : "كشف التتبع الديناميكي للموجات المتغيرة للوباء عن نمطا متكررا من زيادة سلالة G614 على مستويات جغرافية متعددة: المستوي المحلي والوطني والإقليمي".

وتابعوا: "حدث هذا التحول حتى على مستوى الأوبئة المحلية حيث ترسخت سلالة D614 الأصلية في وقت سابق قبل دخول سلالة G614 الجديدة".

وأوضح الباحثون أيضا أن "تماسك هذه السلالة الجديدة لها دلالات إحصائية كبيرة، حيث أن سلالة G614 تختلف في كونها تمتلك معدل لياقة أكبر يجعل من السهل انتقالها من فرد لآخر".

وعلى الرغم من ذلك، لم يستطع الباحثون الاتفاق على أسباب هيمنة هذه السلالة الجديدة على العالم، بينما جادل آخرون في التعليقات المضمنة في الدراسة بأن الهيمنة قد تكون بسبب انتشارها في الولايات المتحدة.

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن النتائج التي توصلوا إليها قد تشير إلى أن سلالة الفيروس الجديدة لديها معدل انتقال أعلى، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أنها سلالة أكثر فتكا من تلك التي يعتقد أنها نشأت في أواخر العام الماضي في ووهان.

ولدى الولايات المتحدة الآن أكثر من 2.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينما تشهد إيطاليا، التي تضررت بشدة من الفيروس في وقت سابق من هذا العام، تراجع في حالات الإصابة الجديدة وهي الآن تقل عن 200 حالة في اليوم في جميع أنحاء البلاد.