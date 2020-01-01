الحكومة النمساوية تنتهي من خطة جديدة لمواجهة المجتمعات الموازية

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، الانتهاء من خطة جديدة للتعامل مع المجتمعات الموازية في البلاد تشمل خمس عناصر رئيسية.



وقالت سوزانا راب وزيرة الدولة النمساوية لشئون الاندماج -في تصريح اليوم الجمعة- أن الخطة جاءت عقب أحداث العنف التي وقعت بين الأتراك والأكراد في فيينا مؤخرا لضمان عدم تكرارها، وإن آليات تنفيذ الخطة سيتم بحث تطبيقها خلال الأيام المقبلة مع وزير الداخلية كارل نيهمر وحاكم فيينا ميخائيل لودفيج.



وأضافت أن الخطة تشمل خمس نقاط أولها عقد لقاءات مع ممثلي الجمعيات التركية والكردية في البلاد؛ وثانيها تفعيل دور مركز توثيق الحركات الدينية المتطرفة وثالثها انشاء مركز انذار يدرس الطبائع القومية والدينية للجاليات الأجنبية في النمسا.



وتابعت أن رابع نقاط الخطة تدريب عناصر الشرطة على مواجهة العنف الديني والعرقي وخامسها التوسع في الدورات التدريبية للغة الالمانية و الاندماج والقيم الأوروبية، وأكدت أن النمسا لن تكون بأي حال من الأحوال مكانا للصراعات العرقية والدينية.