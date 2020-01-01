رئيس كوميرتس بنك الألماني يقدم استقالته

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قدم رئيس كوميرس بنك الألماني مارتن تسيلكه استقالته وفقا لما أعلنه البنك مساء اليوم الجمعة في فرانكفورت.
ويقرر مجلس الإشراف على البنك البت في أمر الاستقالة في جلسة تنعقد يوم الثامن من يوليو الجاري.