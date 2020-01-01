 رئيس كوميرتس بنك الألماني يقدم استقالته - بوابة الشروق
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رئيس كوميرتس بنك الألماني يقدم استقالته

المانيا - ارشيفية
المانيا - ارشيفية
فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:51 م

قدم رئيس كوميرس بنك الألماني مارتن تسيلكه استقالته وفقا لما أعلنه البنك مساء اليوم الجمعة في فرانكفورت.

ويقرر مجلس الإشراف على البنك البت في أمر الاستقالة في جلسة تنعقد يوم الثامن من يوليو الجاري.

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