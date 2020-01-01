إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي يوم الجمعة إنه ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بعد أيام من عقد اجتماع رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في إسلام اباد.

وقال على تويتر ”ظهر اليوم.. شعرت بحمى بسيطة فبادرت بعزل نفسي على الفور في المنزل“. وذكر أن صحته بخير وأنه سيواصل أداء مهامه من المنزل.

وفي الأيام القليلة الماضية، خالط قرشي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البرلمان وخلال اجتماع حكومي يوم الأربعاء.

كما اجتمع قرشي يوم الأربعاء مع خليل زاد عندما كان المبعوث يزور باكستان لبحث التقدم بشأن عملية السلام الأفغانية.

وأظهرت صور نشرت لهذه الاجتماعات قرشي ومسؤولين آخرين وهم يضعون الكمامات.

وسجلت باكستان 221896 حالة إصابة بفيروس كورونا و4451 حالة وفاة. وسجلت البلاد حوالي أربعة آلاف حالة إصابة يومية في المتوسط رغم تراجع أعداد الفحص اليومي.

وأصيب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالمرض في باكستان منهم وزير السكك الحديدية شيخ رشيد ورئيس مجلس النواب أسد قيصر.