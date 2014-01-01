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مسئول طبي أمريكي يحذر من مخاطر نقل عدوى كورونا من الشباب للكبار

الاصابة بالكورونا - ارشيفية
الاصابة بالكورونا - ارشيفية
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 8:04 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 8:04 م

دعا جيروم آدامز كبير جراحي الولايات المتحدة إلى توخي الحرص عند النظر إلى استمرار الثبات النسبي لمعدلات الوفيات جراء فيروس كورونا في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة.

وأضاف آدامز في تصريح له اليوم الجمعة أن معظم حالات الوفاة في البلاد كانت بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و 65 عاما ، والآن صار متوسط الأعمار 35 عاما ، ورغم أن هؤلاء أقل عرضة لتدهور الحالة أو للإصابة بالأمراض المصاحبة إلا أن الخطورة الحقيقية تكمن في أنهم يمكنهم نقل الإصابة إلى كبار السن.

ودعا آدامز هؤلاء الأشخاص من الشباب إلى ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والحرص على التباعد الاجتماعي في الخروج واتخاذ احتياطات إضافية إذا كانوا يقيمون مع أشخاص من كبار السن أو من المعرضين لخطر الإصابة.

ويذكر أنه وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية فإن نحو 129 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وهناك توقعات من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تشير إلى احتمال وصول إجمالي الوفيات إلى 148 ألفا بحلول 25 يوليو الجاري.

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