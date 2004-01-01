ماكي: لم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي

كشف النيجيري هنري ماكي، لاعب الأهلي السابق، استياءه من الطريقة التي رحل بها عن صفوف الفريق موسم 2004.

وقال ماكي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "في الحقيقة لم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي، لكن أعتقد أنه كان هناك خلاف على استمراري في الفريق بين الإدارة والجهاز الفني".

وأضاف: "كنت أود الاستمرار في مصر وليس الرحيل أبدًا ولكن اضطربت للرحيل بعد الخلاف بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة مانويل جوزيه".

وتابع: "كنت على تواصل مع عدد كبير من اللاعبين مثل أبو تريكة ومحمد بركات وجلبرتو وخالد بيبو".

وأتم: "حاليًا أنا مدرب في الدوري النيجيري وأتمنى زوال هذه الأزمة سريعا لتعود الحياة الرياضية كما كانت خاصة وأن الدوري متبقي فيه 10 مباريات فقط".