 ماكي: لم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي - بوابة الشروق
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ماكي: لم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 11:26 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 11:31 م

كشف النيجيري هنري ماكي، لاعب الأهلي السابق، استياءه من الطريقة التي رحل بها عن صفوف الفريق موسم 2004.

وقال ماكي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "في الحقيقة لم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي، لكن أعتقد أنه كان هناك خلاف على استمراري في الفريق بين الإدارة والجهاز الفني".

وأضاف: "كنت أود الاستمرار في مصر وليس الرحيل أبدًا ولكن اضطربت للرحيل بعد الخلاف بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة مانويل جوزيه".

وتابع: "كنت على تواصل مع عدد كبير من اللاعبين مثل أبو تريكة ومحمد بركات وجلبرتو وخالد بيبو".

وأتم: "حاليًا أنا مدرب في الدوري النيجيري وأتمنى زوال هذه الأزمة سريعا لتعود الحياة الرياضية كما كانت خاصة وأن الدوري متبقي فيه 10 مباريات فقط".


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