هونج كونج تقرر حظر هتاف احتجاجي يدعو إلى «الثورة»

أعلنت هونج كونج حظر شعار رئيسي ردده مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية على مدى أشهر خلال مسيرات.

ولجأت الحكومة إلى استخدام هذا الحظر لتوجيه اتهام إلى رجل بالتحريض على الانفصال، وذلك في أحدث إشارة لاعتزام السلطات توظيف قانون الأمن القومي الجديد الذي مررته بكين لفرض قيود على حرية التعبير، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت حكومة هونج كونج في ما وصفته بأنه "بيان رسمي" مساء الخميس، إن هتاف "حرروا هونج كونج! ثورة عصرنا!"، بات الآن غير قانوني بموجب القانون الذي يحظر الأنشطة الانفصالية والإرهابية والتآمر ضد سلطة الدولة والتواطؤ مع القوات الأجنبية. وأشارت الشرطة اليوم الجمعة إلى نص الشعار في إطار اتهام شاب /24 عاما/ بالتحريض على الانفصال.

وذكرت الشرطة أن الرجل متهم أيضا بارتكاب أعمال إرهابية بموجب قانون الأمن، بعد اتهامه في وقت سابق بالاصطدام بمجموعة من عناصر الشرطة بدراجة نارية.

وجرى الإعلان عن القانون الشامل الذي فرضته الصين، والذي تصل فيه الأحكام على المخالفين بالسجن مدى الحياة، فقط لدى بدء العمل به في وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي.