 الطاقة الذرية: الجزيئات المشعة الصغيرة بشمال أوروبا قد تعود لمفاعل نووي - بوابة الشروق
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الطاقة الذرية: الجزيئات المشعة الصغيرة بشمال أوروبا قد تعود لمفاعل نووي

مفاعل نووي - ارشيفية
مفاعل نووي - ارشيفية
فيينا - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:06 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 5:06 م
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، في فيينا، إن الجزيئات المشعة التي جرى رصدها في شمال أوروبا الأسبوع الماضي ربما انبعثت من مفاعل نووي، ولكن مصدرها لا يزال مجهولا.

ونفت دول المنطقة التي تمتلك مفاعلات نووية، وبينها روسيا، أن يكون للإشعاع صلة بأراضيها.

وقالت الوكالة إن المستويات المرتفعة بشكل طفيف من من السيزيوم والروثينيوم "منخفضة للغاية ولا تشكل خطرا على صحة الانسان أو البيئة".

ورصدت إستونيا وفنلندا والسويد الجزيئات المشعة الأسبوع الماضي.

وقال أليكسي ماتيلا، رئيس المختبر لدى هيئة الأمان النووي والإشعاعي في فنلندا، إن مثل هذه الانبعاثات قد تكون نتيجة لعمليات طبيعية لتوليد الطاقة.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يحدث هذا النوع من الرصد مرة أو مرتين سنويا، وبالتالي هذه الحالة ليست غير معتادة".

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