التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع السعودية في إجراءات مواجهة إرهاب الحوثيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار إطلاق الحوثيين لطائرات مسيرة مخففة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وجددت «التعاون الإسلامي»، حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، دعمها لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، محملة الداعمين للحوثيين سواء بالمال أو السلام، مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية.

وأضافت أنها تتضامن مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب الحوثيين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الخميس، عن تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة العربية السعودية.