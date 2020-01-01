 الجامعة العربية تُدين الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية - بوابة الشروق
الجمعة 3 يوليه 2020 7:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الجامعة العربية تُدين الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:48 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:48 م

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة أن هذه الهجمات تعكس الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن.

وأشاد البيان بتصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض واسقاط الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقًا لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالميًا على الصعيد الإنساني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك