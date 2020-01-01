الجامعة العربية تُدين الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة أن هذه الهجمات تعكس الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن.

وأشاد البيان بتصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض واسقاط الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقًا لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالميًا على الصعيد الإنساني.