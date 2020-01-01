تركيا تحاكم موظفين بشركة طيران على خلفية مساعدة كارلوس غصن على الهرب

مثل سبعة من موظفي شركة طيران جوية تركية خاصة، أمام محكمة في اسطنبول، اليوم الجمعة، على خلفية دورهم في تسهيل هروب كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، من اليابان إلى لبنان عبر تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن المتهمين السبعة مدير وأربعة طيارين ومضيفان.

وتم القبض على غصن في طوكيو عام 2018، على خلفية اتهامات بسوء السلوك المالي.

وتم الإفراج بكفالة عن الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان ميتسوبيشي موتورز، ولكنه تمكن من الهروب من اليابان، والسفر إلى تركيا، ثم إلى لبنان.

وقالت شركة الطيران التركية الخاصة "إم إن جي جيت" في وقت سابق إنه تم استخدام اثنتين من طائراتها لمساعدة غصن في الهروب، وألقت باللوم على أحد الموظفين في تأجيرهما دون علم الشركة.

وذكرت الأناضول أن مواطنين أمريكيين وأجنبي آخر قاموا بترتيب استخدام الطائرتين واتفقوا مع مدير شركة الشحن على مساعدة غصن في الهروب.

وطلبت اليابان من الولايات المتحدة تسليم المواطنين الأمريكيين، وهما ضابط سابق بالقوات الخاصة الأمريكية يدعى مايكل تايلور ونجله بيتر تايلور، وهما متهمان بمساعدة غصن على مخالفة شروط الافراج عنه بكفالة والهرب من اليابان إلى لبنان في أواخر ديسمبر الماضي.

وقالت "إم إن جي جيت" إن الموظف "زور سجلات" لإخفاء اسم غصن من الوثائق.