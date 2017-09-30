البرلمان الألماني يوافق على مساعدات بالمليارات للولايات المنتجة للفحم

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، على حزمة مساعدات بالمليارات للولايات التي تُنتج الفحم في إطار خطة توقف ألمانيا عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء.

والقانون الذي صادق عليه البرلمان الآن هو واحد من تشريعين رئيسيين متعلقين بتوقف ألمانيا عن استخدام طاقة الفحم بحلول عام 2038 على أقصى التقدير.

ومن المقرر إتمام إعادة هيكلة المناطق المنتجة للفحم في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا أنهالت وسكسونيا وبراندنبورج والعاملين في هذا القطاع بهذه الأموال.

ويدور التشريع الرئيسي الثاني حول خطة محددة لإنهاء توليد الكهرباء من الفحم، والتي من المنتظر أن يصوت عليها البرلمان في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أيضا أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) على التشريعين في وقت لاحق اليوم.