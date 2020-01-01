أعلنت موانئ بورسعيد، اليوم، أن إجمالي حركة السفن بلغ 21 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات و مغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ووفقا لبيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.