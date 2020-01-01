228 مدربا ولاعبا عادوا للدوري السعودي عبر طائرات خاصة باتحاد الكرة

خبير سياحي: فنادق ومتاحف الغردقة أنهت استعدادات استقبال السياحة الخارجية

«التخطيط»تصدر تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها