ناشط هونج كونج جوشوا وونج يطلب دعم الحكومة الألمانية 

طالب جوشوا وونج الناشط في هونج كونج الحكومة الألمانية بتقديم الدعم وسط تصاعد العنف في الإقليم، وفقًا لتقرير إخباري اليوم الجمعة.

وأعلن وونج انسحابه من مجموعة "ديموسيستو" المؤيدة للديمقراطية في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف من استهداف المجموعة بموجب قانون أمني جديد مثير للجدل فرضته الصين على هونج كونج. وقررت مجموعة "ديموسيستو" في وقت لاحق حل نفسها.

وأبلغ الناشط البالغ من العمر 23 عامًا صحيفة بيلد اليومية الألمانية أنه سيظل في طليعة حركة الاحتجاج في هونج كونج، وأكد أنه يخطط للبقاء في هونج كونج.

وحث وونج الحكومة الألمانية على توضيح ما يحدث في هونج كونج بشكل علني، قائلا إن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية يحتاجون إلى دعم أوروبا في الوقت الحالي ويجب ألا تكون هناك أعذار.

ويستهدف قانون الأمن القومي في هونج كونج الداعين للانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية. ويقول منتقدون إن الهدف من القانون هو قمع المعارضة في هونج كونج، التي شهدت احتجاجات شديدة العام الماضي.

وطالبت "ديموسيستو" المجتمع الدولي مرارا بالتدخل نيابة عن هونج كونج لوقف تدخل الصين في المنطقة شبه المستقلة.

وسلمت بريطانيا السيطرة على هونج كونج للصين عام 1997 بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري.

ووافقت بكين على دعم الحريات الأساسية في الإقليم بموجب إعلان صيني بريطاني لعام 1984.