حالة وفاة و3485 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 13 حالة وفاة و3485 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، بتسجيل حالتي وفاة لسيدة تبلغ 68 عاماً ومواطن في الثمانينيات من عمره وكلاهما من الخليل في جنوب الضفة الغربية متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة، فيما من بين المصابين 11 حالة في العناية المركزة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 3485 منهم 637 حالة تعافي.

وبدأ فجر اليوم سريان قرار حكومي بإغلاق جميع محافظات الضفة الغربية لمدة خمسة أيام ومنع التنقل بينها ضمن إجراءات احترازية لمنع تزايد الإصابات بالفيروس، فيما كانت أعلنت الحكومة أنها أقرت عقوبات للمخالفين للإجراءات المتخذة.