رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح: أعراض كورونا أصبحت أقل حدة حاليا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن «هناك شيء ملحوظ بشكل كبير هذه الأيام، وهو أنه على الرغم من أن نسب الإصابات مرتفعة، إلا أن الأعراض خفيفة أو متوسطة».

وأوضح «الحداد»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن «معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا هذه الفترة من الدرجة المتوسطة، حيث أن حدة الحالات وقوتها وشدتها قلت بنسبة كبيرة جدًا».

وأشار إلى أن «معظم الحالات حاليًا تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق وأعراض أخرى بسيطة، أما الأعراض التنفسية الحادة لم تعد منتشرة مثلما كان الوضع في الأسبوعين الماضيين».

وأضاف أن «معدل الإصابات الحالي غير دقيق؛ لأن أعداد كبيرة من المصابين لا يجرون المسحة؛ لأن حالتهم تكون بسيطة ولا تستدعي إجراءها، لكن المؤشر المؤكد هو الوفيات»، معربًا عن أمله في أن تنخفض أعداد الوفيات خلال الأيام المقبلة.

وتابع: «الوضع بشكل عام شبه مستقر، وهذا مؤشر جيد جدًا، ويؤكد التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة».