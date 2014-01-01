تقارير إعلامية برازيلية: بولسونارو يختار وزيرا جديدا للتعليم يتمتع بخبرات تقنية

أفادت وسائل الإعلام المحلية في البرازيل اليوم الجمعة أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اختار وزير التعليم المحلي بولاية بارانا البرازيلية "ريناتو فيدر" وزيرا جديدا للتعليم في البلاد بعد التشكيك في الوثائق والشهادات الأكاديمية الخاصة بالشخصية التي اختارها بولسونارو في البداية لشغل المنصب الشاغر.

وكان ريناتو فيدر الذي لديه خلفية وخبرات تقنية ويعرف أيضًا بأنه رجل أعمال بارز، قد قال مؤخرًا إن الرئيس بولسونارو يريد من وزارة التعليم أن تدعم استخدام التكنولوجيا في مدارس المناطق النائية.

وقد استقال وزير التعليم أبراهام وينتروب في 18 يونيو بعد سلسلة من الفضائح.

وكان قد تم أمس الأول الأربعاء إلغاء تعيين الخبير الاقتصادي كارلوس ديكوتيلي وزيرا جديدا للتعليم في البرازيل، وهو الاختيار الأول للرئيس لشغل المنصب، بعدما ثارت شكوك حول الوثائق والشهادات الأكاديمية الخاصة به .وألغى مرسوم حكومي نشر أمس الأول قرارا سابقا يؤكد التعيين.

وأشارت السيرة الذاتية للخبير الاقتصادى إلى أنه أجرى دراسات ما بعد الدكتوراة لمدة في جامعة فوبارتال الألمانية ولكن الجامعة ذكرت أنه قضى فيها ثلاثة أشهر فقط في 2016.

ولم تؤكد جامعة روساريو في مقاطعة "سانتا في" بالأرجنتين أيضا حصول ديكوتيلي على شهادة الدكتوراة منها.