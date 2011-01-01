تصل إلى الجزائر، اليوم الجمعة، طائرة عسكرية جزائرية قادمة من فرنسا على متنها رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر بعد أكثر من قرن ونصف من نقلهم إلى المتاحف الفرنسية.