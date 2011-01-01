 بعد أكثر من قرن ونصف.. الجزائر تستعيد اليوم رفات 24 من شهداء المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد أكثر من قرن ونصف.. الجزائر تستعيد اليوم رفات 24 من شهداء المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي

أرشيفية
أرشيفية
الجزائر - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 6:59 ص

تصل إلى الجزائر، اليوم الجمعة، طائرة عسكرية جزائرية قادمة من فرنسا على متنها رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر بعد أكثر من قرن ونصف من نقلهم إلى المتاحف الفرنسية.

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