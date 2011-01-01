الأكثر قراءة
مصادر: مالك السيارة سيدفع ضريبة الإذاعة 100 جنيه حتى لو مفيش راديو أو كان بايظ
رسميا.. السيسي يصدر تعديلات قوانين الانتخابات
الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
السيسي يصدر قانون مجلس الشيوخ.. «نص كامل»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
تصل إلى الجزائر، اليوم الجمعة، طائرة عسكرية جزائرية قادمة من فرنسا على متنها رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر بعد أكثر من قرن ونصف من نقلهم إلى المتاحف الفرنسية.