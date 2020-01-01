بريتش أيروايز تجري تسوية نزاع مع بريطانيا بشأن القادمين للبلاد

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قامت مجموعة إنترنشونال إيرلاينز "آي أيه جي" وهى المجموعة الأم لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش أيروايز" بتسوية نزاع مع المملكة المتحدة بشأن سياسة تلزم القادمين للبلاد بالخضوع لعزل ذاتي لمدة 14 يوما، والموافقة على سحب دعوى قضائية بعد تحديث الحكومة البريطانية لخطتها اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن الاتفاق تم بعد أربع ساعات فقط من بدء الإجراءات في المحكمة العليا بلندن.

وقال محامي شركة الخطوط الجوية البريطانية توم هيكمان إن الشركة وافقت على إسقاط إجراءاتها في ظل إصدار الإرشادات الرسمية.

وتم تطبيق الحجر الصحي في أوائل يونيو، كإجراء احترازى ضد عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم تخفيف إجراءات الإغلاق التام.

ولكن قبل بدء جلسة المحكمة، قال وزير النقل والمواصلات جرانت شابس إن بريطانيا سوف تلغي الشروط للأشخاص القادمين من أكثر من 50 دولة ، وتم إصدار الخطة حوالي الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي.