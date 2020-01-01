إيطاليا: تسجيل 15 وفاة و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ذكرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن 15 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) توفوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما سُجلت 223 إصابة جديدة على مستوى البلاد.

وأوضحت نشرة الدفاع المدني، بحسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الجمعة - أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في إيطاليا ارتفع إلى 34 ألفا و833 حالة منذ بداية حالة الطوارئ، بينما وصل إجمالي الإصابات المسجلة إلى 241 ألفا و184 حالة، في حين أن "هناك حاليا 14 ألفا و884 شخصا إيجابيا من حيث الإصابة بكوفيد-19"، وبلغ عدد المتعافين من إصابتهم 191 ألفا و467 شخصا.