 حملة أمنية كبيرة ضد نازيين جدد في ألمانيا على خلفية خطط للهجوم على مسجد - بوابة الشروق
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حملة أمنية كبيرة ضد نازيين جدد في ألمانيا على خلفية خطط للهجوم على مسجد

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
بوتسدام (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 4:28 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 4:28 م

شنت الشرطة الألمانية، حملة أمنية كبيرة ضد تنظيم للنازيين الجدد يُدعى "القوى الحرة بريجنيتس" في ولايات براندنبورج وميكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا-أنهالت.

وقال المتحدث باسم رئاسة شرطة ولاية براندنبورج، تورستن هربست، اليوم الجمعة، إن الشرطة تلقت معلومات تفيد بتخطيط سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و 40 عاما لهجوم بعبوات تحوي مواد حارقة على مسجد في بلدة فيتنبرج بمقاطعة بريجنيتس.

وعثرت الشرطة خلال حملة التفتيش على ذخائر حية وأخرى للردع وأسلحة قطع وطعن.

كما حرزت الشرطة العديد من الشعارات النازية والمواد الدعائية للنازيين الجدد.

وقال هيربست إنه لم يتم القبض على أحد خلال الحملة.

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