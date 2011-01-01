محكمة توقف مهمة عسكرية أمريكية مثيرة للجدل في كولومبيا

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أصدرت محكمة كولومبية أمرا بتعليق زيارة لجنود أمريكيين تستغرق أربعة أشهر إلى أن يسمح مجلس الشيوخ الكولومبي بتلك الزيارة، حسبما ذكرت صحيفة "إلـ تيمبو" اليومية يوم الخميس.

ووصل 48 جنديًا من وحدة نخبة من الجيش الأمريكي إلى كولومبيا في وقت سابق من الأسبوع وسط تزايد الجدل حول دورهم.

وأوضح وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو يوم الاثنين الماضي أنه سيكون هناك ما مجموعه 52 جنديا من الولايات المتحدة وأنهم سوف يقدمون المشورة والتدريب للجيش الكولومبي في مجال مكافحة تهريب المخدرات دون المشاركة في العمليات العسكرية.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة عاصفة سياسية. وتم استدعاء تروجيلو للمثول أمام مجلس الشيوخ لشرح لماذا لم يطلب مشورة الكونجرس في البلاد.

وذكر تقرير الخميس أن المحكمة طلبت من الرئيس إيفان دوكي أن يرسل أيضا إلى مجلس الشيوخ "جميع المعلومات والخلفيات المتعلقة بدخول ووصول واستمرارية قوة المساعدة التابعة لجيش الولايات المتحدة".

وقالت الحكومة إن وجود القوات جزء طبيعي من التعاون العسكري الكولومبي مع الولايات المتحدة.

لكن منتقدين يقولون إن واشنطن قد تستخدم في نهاية المطاف الأراضي الكولومبية لشن هجمات ضد فنزويلا.

وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتهريب الكوكايين، وأرسلت سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في "عمليات مكافحة المخدرات" في وقت سابق من هذا العام.