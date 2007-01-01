سلطت حادثة الاعتراض التركي للفرطاقة الفرنسية، في البحر المتوسط مؤخراً، الضوء على الخلافات بين أنقرة وباريس، التي لم تكن وليدة الموقف، إذ سبقتها مناوشات دبلوماسية أخرى في الماضي.

وذكرت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية أن التوترات بين فرنسا وتركيا اتخذت منعطفاً جديداً في الأيام الأخيرة، إذ يتهم البلدان، بعضهما البعض بلعب "لعبة خطيرة" في ليبيا، التي دمرتها الحرب الأهلية.

وتوالت الاتهامات بين هاتين العاصمتين العضوين المتحالفين في الناتو، حتى اتخذت تجاوزت خلافاتهما التراشق الدبلوماسي، إذ تطور لشكل اشتباك عسكري غير مسبوق في البحر المتوسط في 10 يونيو.

وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هذه الواقعة الأخيرة في منطقة البحر المتوسط في 10 يونيو وما تلاه من شجب، يؤكد "الموت الدماغي" لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

ورصدت الصحيفة الفرنسية أربعة مواقف تثبت توتر العلاقات بين باريس وأنقرة قبل الاتهامات الفرنسية الأخيرة لتركيا بزعزعة استقرار المنطقة.

1- غزو الشمال السوري

في أكتوبر 2019، أخذ الصراع السوري منعطفًا مع انسحاب القوات الأمريكية، وهي الفرصة التي اغتنمتها القوات العسكرية التركية لشن هجومًا عسكريًا كبيرًا في الشمال السوري لاستيلاء على منطقة الأكراد، المتحالفة سابقًا مع فرنسا في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي ذلك الوقت، طلبت باريس "الوقف الفوري للهجوم التركي" ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا. ثم أعلن ماكرون أن الهجوم الذي شنته تركيا "يمكن أن يؤدي إلى عواقب إنسانية كبيرة، وعودة داعش في المنطقة، وزعزعة استقرار وفوضى مستمرة في شمال شرق سوريا"، جاء ذلك خلال بيان صادر عن قصر الإليزيه مديناً عملية الغزو بأشد العبارات.

ولحقت تلك الخطوة تعليق فرنسا بيع الأسلحة لتركيا. إذ أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك، أنه "في مواجهة هذا الوضع، سنبقى منسقين للغاية، وأخطرنا الأتراك بنهاية جميع مبيعات الأسلحة معنا".

2- الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

في أبريل الماضي، احتفلت فرنسا رسميًا بإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، وهي قضية حساسة للغاية بالنسبة لتركيا. إذ يقدر الأرمن أن مليون ونصفهم قتلوا بشكل منهجي على أيدي قوات الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. لكن أنقرة ترفض استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، مذكّرةً بالمذابح المتبادلة على خلفية الحرب الأهلية والمجاعة.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن هذه الاحتفالات أزعجت أنقرة، وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أولئك الذين "أعطوا دروسًا" لتركيا حول "الإبادة الجماعية الأرمنية"، ولا سيما فرنسا، التي اتهمها بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية في رواندا.

ومنذ عام "اعترفت فرنسا علنًا بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915"، وترأس رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الاحتفالات بحضور المسؤولين والدبلوماسيين المنتخبين.

واختار ماكرون جعل يوم 24 أبريل "يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن"، والذي سيتم الاحتفال به كل عام.

3- لعب "لعبة خطرة" في ليبيا

ووفقاً للصحيفىة الفرنسية فإن "الحرب الأهلية في ليبيا هي ميدان مواجهات ملحوظة إلى حد ما بين فرنسا وتركيا. إذ حث ماكرون نظيره التركي، قبل الاثنين الماضي على إنهاء أعمال بلاده في ليبيا، حيث تدعم أنقرة عسكريا حكومة الوفاق في طرابلس".

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ماكرون اتهم أنقرة صراحةً بلعب لعبة خطرة في ليبيا وانتهاك جميع التزاماتها، بعدم التدخل، التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين" في يناير الماضي، جاء ذلك خلال مقابلة في قصر الإليزيه مع نظيره التونسي قيس سعيد. وأضاف أن ذلك في مصلحة ليبيا وجيرانها والمنطقة بأكملها من مصر وتونس وأيضا أوروبا".

والثلاثاء الماضي، ردت أنقرة قائلة: "إن فرنسا في الواقع هي التي تلعب لعبة خطيرة".

4- حادثة عسكرية في البحر المتوسط

الواقعة الأخيرة التي أدت إلى تسميم العلاقات بين فرنسا وتركيا، خلال سعيها للتعرف على سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تم استهداف سفينة فرنسية ثلاث مرات بواسطة رادار إطلاق سفينة تركية في البحر المتوسط، وهي مناورة صادمة للغاية بين حلفاء حلف شمال الاطلسي. هذا السلوك الذي أدانته باريس بشدة، فهل سيؤثر على مستقبل الحلف؟