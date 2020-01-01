البنك المركزي الدنماركي: تطبيق نظام الإغلاق الصارم مبكرا لمواجهة كورونا كان قرارا صائبا

أعرب محافظ البنك المركزي الدنماركي لارس روده، عن تأييده لقرار السلطات بالإغلاق مبكرا وبقيود أكثر من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الصرامة الشديدة التى تم تطبيق الإغلاق بها "مطرقة ثقيلة"، لكنه كان القرار الصائب، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال لارس رود في تدوين صوتي بثه البنك المركزي الدنماركى اليوم الجمعة إن الدولة الاسكندنافية تعلمت الآن دروسا من التعامل مع فيروس كورونا وإذا تعرضت الدنمارك لموجة أخرى فقد يتمكن المسؤولون من إبقاء المزيد من قطاعات الاقتصاد مفتوحة.

قال رود: "نظرا للمعرفة التي كانت لدينا في ذلك الوقت، أعتقد أنهم تصرفوا بأفضل طريقة ممكنة. لكن إذا جاءتنا موجة ثانية فسوف نتصرف بطريقة مختلفة.. حينها لن نستخدم مطرقة ثقيلة، بل ملقطا".