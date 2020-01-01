صربيا تفرض قيودا جديدة للسيطرة على فيروس كورونا في بلجراد

أعلنت الحكومة الصربية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة بلجراد، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخذت سلسلة من الإجراءات التقييدية وفرضت غرامات على المخالفين.



وسجلت صربيا أمس 359 حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد، حيث يبدو أن الوباء عاد مرة أخرى إلى البلاد بعد انحساره قبل نحو أسبوعين.



وجرى تسجيل 80 في المئة من حالات الإصابة في العاصمة بلجراد التي يقطنها 7ر1 مليون نسمة، بالإضافة إلى 800 ألف آخرين في المنطقة الأوسع التي تحيط بالمدينة، بما يمثل حوالي ثلث تعداد سكان البلاد.



وبموجب القوانين الجديدة، أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة، كما يتحتم على المقاهي والمطاعم والنوادي إغلاق أبوابها الساعة 11 مساء حتى السادسة صباحا. ويقتصر عدد المشاركين في التجمعات العامة على مئة شخص.